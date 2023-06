Foi numa propriedade de quatro hectares que o norte-americano Randy Williams criou o seu país, que 'batizou' como República do Slowjamastan, tendo-se declarado sultão deste território.

Esta 'nova' nação, que poucos conhecem, mas que está aberta a visitas, até tem um hino, bandeira e passaportes próprios. Aliás, Randy até concede cidadania aos interessados, com as notícias a apontarem para que até ao momento existam já 500 pessoas com nacionalidade deste novo 'país' e 2500 à espera da aprovação.

Num dos seus escritórios, em San Diego, nos Estados Unidos, criou também o Consulado de Slowjamastan, onde as pessoas podem então requerer entrada neste território ou a tal cidadania.

“Quando não estou no rádio, provavelmente estou a viajar para um país que a maioria nunca ouviu falar”, disse Williams à CNN pouco antes de partir para uma viagem ao Turcomenistão, o último país da sua lista de 193 países reconhecidos pela ONU. “Uma das razões pelas quais criei Slowjamastan foi porque, depois de 193 países, eu queria o 194º!”, salientou o radialista em 2021.

Williams garante também que está a trabalhar no sentido de criar laços diplomáticos com outros países, tendo, segundo o próprio, conseguido carimbar o seu passaporte de Slowjamastan em 16 países diferentes, incluindo África do Sul, Nova Zelândia, Vanuatu e Estados Unidos.