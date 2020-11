No Twitter, a RFI já pediu desculpas pelo sucedido.

"Um problema técnico resultou na publicação de vários obituários no nosso site. As nossas equipas técnicas estão mobilizadas para corrigir esse grande bug", pode ler-se.

O erro terá ocorrido quando a rádio estava a mover todo o conteúdo do site para um novo sistema.

Segundo a AFP, os obituários do ex-presidente cubano Raúl Castro, da rainha de Inglaterra Isabel II, do ex-jogador Pelé, do Guia Supremo do Irão Ali Khamenei, do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e dos atores Clint Eastwood, Sophia Loren e Brigitte Bardot, todos com mais de 80 anos, foram publicados por engano.