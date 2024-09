O advogado do avançado, de 27 anos, disse, à chegada ao Tribunal de Instrução de Llíria, em Valência, que as relações foram consentidas, contestando a queixa por dupla agressão sexual apresentada contra Mir, que foi detido na segunda-feira, em casa.

Outra mulher, de 25 anos, também apresentou queixa por agressão sexual contra um amigo do jogador espanhol, que foi detido na terça-feira, por factos alegadamente ocorridos na madrugada de domingo, em casa do futebolista.

O Valência já reagiu e manifestou-se disposto a “colaborar em tudo com a justiça”, apesar de não possuir “detalhes sobre a detenção” de Mir, que foi titular em três dos quatro jogos do clube na Liga espanhola desta época.

Natural de Múrcia, Mir foi formado no Valência e, no mercado de inverno de 2018, foi transferido para o Wolverhampton, assinando três anos mais tarde pelo Sevilha, com quem tem contrato até 2026, e que esta época o emprestou ao seu clube de origem.