Apesar de no convite o termo "Consorte" ter sido abandonado, na publicação nas redes sociais da Família Real continua a ser utilizado, o que confirma as suspeitas de que tudo iria mudar apenas depois da coroação.

De recordar que, durante anos, o Palácio de Buckingham evitou responder à chamada "pergunta da Rainha", relativa à forma como Camilla seria conhecida quando Carlos ascendesse ao trono, conta o The Guardian. Em fevereiro do ano passado, a Rainha Isabel II deixou claro o seu desejo de que a nora usasse o título de Rainha Consorte .

Fonte do Palácio explica ao jornal britânico a atual escolha. "Faz sentido referir-se a Sua Majestade como a Rainha Consorte nos primeiros meses do reinado de Sua Majestade, para distinguir de Sua Majestade a Rainha Isabel II".

"'Rainha Camilla' é o título apropriado para fazer par com 'Rei Carlos' no convite. A coroação é um momento apropriado para começar a usar o título de forma oficial, já que todas as ex-rainhas consortes são conhecidas como 'Rainha' seguido do primeiro nome", evidencia a mesma fonte.

Quanto ao convite, este foi "desenhado por Andrew Jamieson" e inclui o "Homem Verde, uma figura antiga do folclore britânico, simbólica da primavera e do renascimento, para celebrar o novo reinado", é explicado na publicação nas redes sociais.

"As armas de Suas Majestades, as flores emblemáticas do Reino Unido e um prado de flores silvestres e vida selvagem britânica" foram também incluídos no desenho, "pintado à mão em aguarela e guache". Na versão impressa será utilizado "cartão reciclado, com detalhes em folha de ouro, para os 2.000 convidados".

Carlos III e Camilla serão coroados na Abadia de Westminster a 6 de maio, numa cerimónia religiosa conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder da Igreja Anglicana.

Como contagem decrescente para o momento, a Família Real divulgou também um novo retrato oficial de Carlos e Camilla.