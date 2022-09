A soberana, de 82 anos, três vezes vacinada e que já teve covid-19 em fevereiro, testou positivo na noite de terça-feira, anunciou o palácio real em comunicado.

"As atividades da rainha esta semana foram canceladas", informou na mesma nota, sem dar mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

No trono desde 14 de janeiro de 1972, Margarida II é, desde a morte de Isabel II, a única rainha da Europa e a monarca com mais tempo de reinado do continente.

No mundo, apenas o sultão de Brunei a supera em quatro anos de reinado.

Viúva desde 2018, a rainha tem contribuído para modernizar progressivamente a monarquia sem banalizá-la.

"Permanecerei no trono até cair", garantiu a rainha, mãe de dois filhos. O mais velho, Frederik, de 54 anos, deverá sucedê-la no trono.