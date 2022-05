A paixão por cavalos da soberana é conhecida, que foi fotografada a sorrir na chegada ao “Royal Windsor Horse Show”, perto do Castelo de Windsor, para onde se mudou em 2020 devido à pandemia de covid-19.

A rainha foi vista a caminhar usando uma bengala e a sorrir enquanto estava sentada a observar o evento, no qual vários dos seus cavalos participam.

Isabel II faltou ao tradicional “Discurso da Rainha” que marca a abertura oficial de uma nova sessão parlamentar na terça-feira, apenas a terceira vez em 70 anos de reinado, alegando problemas de locomoção.

O príncipe Carlos, o herdeiro da coroa, substituiu a monarca, o que tem feito com maior frequência nos últimos anos em outras ocasiões, representando a rainha em cerimónias e visitas.

As aparições da rainha tornaram-se mais raras devido ao conselho dos médicos para descansar, tendo passado uma noite no hospital em outubro passado por motivos que nunca foram divulgados.

A última aparição pública foi no serviço memorial em 29 de março ao falecido marido, o príncipe Philip, que morreu aos 99 anos em 2021.

A ausência no discurso do trono levantou questões sobre a participação no início de junho nas comemorações do jubileu de platina que marcam os 70 anos de reinado, marco inédito para um monarca britânico.