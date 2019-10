Os trabalhos parlamentares estavam suspensos desde o passado dia 8 e são retomados hoje, com o chamado Discurso da Rainha, protocolo que inclui a deslocação da monarca ao Parlamento para iniciar uma nova sessão legislativa.

A Rainha começou por dizer que a prioridade do Governo "sempre foi garantir a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro", acrescentando que o Executivo quer "uma nova parceria com a União Europeia", baseada no comércio livre e "numa cooperação amigável".

Logo de seguida, a monarca afirmou que os vários ministros vão trabalhar em novas medidas para a pesca, a agricultura e o comércio, no sentido de "aproveitar as oportunidades que advenham da saída da União Europeia".

"O Reino Unido vai continuar a ter um papel de liderança" na política internacional, disse a Rainha já quase no final de um discurso em que foram apresentadas as linhas gerais do programa do novo Governo, sempre com a realidade de um Brexit como pano de fundo.

Quanto às questões da imigração, a Rainha anunciou que uma nova lei, que vai pôr fim à liberdade de circulação dos cidadãos europeus, estabelece a fundação de um sistema "justo, moderno e global". Segundo Isabel II, o Governo continua empenhado em assegurar que os cidadãos europeus que "têm construído as suas vidas no Reino Unido e têm contribuído tanto" para o país têm o direito a lá ficar.