"Sua majestade recebeu Sir Nicholas Carter no Castelo de Windsor hoje", informou o Palácio de Buckingham num breve comunicado, divulgado esta quarta-feira.

As imagens do encontro mostram a rainha em pé enquanto conversa com o oficial, que está prestes a deixar seu posto.

No último domingo, a rainha decidiu “com grande pesar” que não poderia comparecer à cerimónia — em memória dos britânicos mortos na guerra —, naquela que seria a primeira aparição pública da monarca, de 95 anos de idade, depois de, por conselho médico, ter cancelado vários eventos nas últimas semanas.

Em outubro a rainha passou uma noite no hospital, após ser internada para fazer exames médicos. No dia 29 desse mês, o Palácio anunciou que, por conselho dos médicos, a soberana deveria descansar por duas semanas, o que impediu que marcasse presença na Cimeira do Clima COP26, em Glasgow, tendo enviado uma mensagem por vídeo.

O príncipe Carlos, herdeiro da coroa, disse, esta quarta-feira, à SkyNews, durante uma viagem à Jordânia, que a rainha se encontra bem.

"Aos 95 anos não é tão fácil como antes. Já é difícil aos 73 anos", explicou o príncipe.