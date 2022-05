De acordo com o The Guardian, a Rainha Isabel II vai perder a época de festas do jardim real no seu ano de Jubileu de Platina (70 anos no trono) e será representada por outros membros da família real, disse o Palácio de Buckingham.

Um porta-voz disse que os detalhes sobre a participação seriam confirmados oportunamente.

A monarca de 96 anos, que tem tido problemas de mobilidade nos últimos meses, não estará presente nos eventos que estão a ter lugar pela primeira vez desde 2019.

O formato tradicional das festas no jardim não será, assim, apropriado à condição da Rainha, já que estas demoram muito tempo e Isabel II teria de passar a pé pelas pessoas para cumprimentar as filas dos convidados.

São habitualmente organizadas três festas no jardim do Palácio de Buckingham em cada verão, bem como outra no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo.

Os três eventos em Buckingham terão lugar nas próximas três quartas-feiras deste mês — 11, 18 e 25 de maio. A festa em Holyroodhouse será no dia 29 de junho.