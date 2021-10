"Na sequência de aconselhamento médico para descansar durante alguns dias, a Rainha deu entrada no hospital na tarde de quarta-feira para algumas análises preliminares, regressando ao Castelo de Windsor durante a hora de almoço desta quinta-feira, e permanece bem-disposta", lê-se no comunicado da casa real britânica citado pela CNN.

A rainha foi atendida por especialistas no Hospital privado King Edward VII, no centro de Londres, e o seu internamento não deve ter relação com a pandemia de covid-19.

Ontem, foi anunciado que a Rainha Isabel II tinha cancelado uma viagem à Irlanda do Norte que estava programada, depois de ter sido aconselhada pelos médicos a descansar alguns dias.

O palácio não avançou pormenores sobre a decisão, mas assegurou que a monarca, de 95 anos, estava “de bom humor”, embora “desapontada por não poder visitar a Irlanda do Norte, onde deveria cumprir uma série de compromissos”.

O palácio acrescentou que Isabel II enviou “os seus mais calorosos votos ao povo da Irlanda do Norte” e referiu esperar retomar a visita no futuro.

O conselho médico de descanso e cancelamento da agenda aconteceu poucos dias depois de a Rainha ter sido vista a usar uma bengala quando participou num serviço religioso na Abadia de Westminster para assinalar o centenário da Legião Real Britânica, uma instituição de caridade que apoia membros e veteranos das forças armadas britânicas.

Isabel II já tinha sido fotografada a usar uma bengala em 2003, mas na altura tinha sido recentemente operada ao joelho.