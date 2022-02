Esta foi uma das raras aparições da rainha Isabel II desde a sua breve hospitalização em outubro passado.

“Sua majestade a rainha organizou uma recepção para membros da comunidade local e grupos de voluntários em `Sandringham House´ na véspera de completar o 70.º aniversário do seu reinado”, disse o palácio, em comunicado.

“Em 6 de fevereiro, a rainha tornar-se-á na primeira monarca britânica a celebrar um Jubileu de Platina”, refere ainda a nota oficial.

Nas fotos, sorrindo e com um vestido azul claro adornado com um colar de pérolas e uma bengala na mão, a rainha Isabel II cortou um bolo especialmente preparado para a ocasião por uma residente local, com o emblema do Jubileu de Platina.

Entre os convidados, estava a ex-cozinheira Angela Wood, que ajudou a criar o chamado “Coronation Chicken” (frango da coroação) ou “Queen Elizabeth Chicken”, hoje um clássico da gastronomia britânica, ou seja frango frio coberto com um molho cremoso de caril que foi servido no banquete da coroação de Isabel II em 1953.

O estado de saúde da soberana britânica é motivo de preocupação desde que foi colocada em repouso pelos médicos em outubro último, após passar uma noite no hospital para exames preliminares, cuja natureza nunca foi especificada.

Desde então, a rainha reduziu consideravelmente as suas atividades oficiais.

No domingo, Isabel II comemora com discrição o marco histórico dos 70 anos de reinado – tempo máximo para um monarca britânico – em Sandringham, onde tradicionalmente está neste dia de aniversário.

Não está prevista qualquer cerimónia oficial para domingo, data que além de assinalar a sua ascensão ao trono aos 25 anos, é também a data da morte do seu pai, o rei Jorge VI, a quem era muito apegada.

Porém, as festividades populares estão programadas para um longo fim de semana de feriado de quatro dias no início de junho próximo.