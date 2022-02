Depois de um homicídio cometido em 1996 e de vários roubos, o ex-militar espanhol, Alfredo Sánchez Chacón, foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Ao longo do tempo, a alcunha de “Rambo Galego” começou a ser cada vez mais usada por consequência das habilidades militares e de sucessivas fugas da prisão, de acordo com o que noticia o The Guardian.

Depois de uma concessão de liberdade por um dia, o ex-soldado espanhol aproveitou para tentar fugir e foi apanhado precisamente durante uma nova tentativa de assalto a uma moradia. Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, residentes da região de Valdoviño, na Galiza, apanharam Chacón a protagonizar mais uma tentativa de roubo e avisaram de seguida a Guarda Civil. Um polícia que estava fora de serviço conseguiu parar o criminoso e entregá-lo às autoridades espanholas.

Segundo o jornal espanhol El País, o “Rambo” da Galiza estava em fuga há quase um ano, pela terceira vez nos últimos 24 anos. O criminoso mais procurado da Galiza vivia a monte e, diz a polícia espanhola, mostrava-se “debilitado”, em consequência de estar a viver na rua. O homem de 63 anos ainda tentou escapar, mas fruto de estar coxo e num estado aparentemente fragilizado, foi possível mante-lo sob controlo até à chegada das autoridades.

O El País ainda noticia que o fugitivo deu entrada no Centro Hospitalar Universitário de Ferrol, onde se concluiu que está num estado estável de saúde.

Sánchez Chacón já tinha sido recapturado em 1999, após uma tentativa de saída da prisão, que lhe permitiu gozar de liberdade por apenas 25 minutos.