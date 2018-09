“Como têm o BE e o PCP, que são adeptos do regime de Maduro, não pode falar e atuar sobre a Venezuela como deveria, sente-se constrangido. Vejo uma cortina de silêncio tal, que acho isso estranho”, afirmou Rangel, numa aula na Universidade de Verão do PSD com o tema “O que se passa com a Europa?”.

Depois de na sua intervenção inicial ter criticado que o Governo tenha apresentado um programa apenas para o regresso dos emigrantes que deixaram o país entre 2011 e 2015 sem nada dizer sobre os portugueses e lusodescendentes na Venezuela, o presidente da delegação dos eurodeputados do PSD perguntou “onde andam agora os defensores do chavismo”, criticando a atitude do Governo de José Sócrates e até do executivo de Passos Coelho em relação à Venezuela.

“Eu acho que o ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, Paulo Portas, teve comportamentos com a Venezuela errados”, criticou.

Na fase de respostas aos alunos, Rangel abordou também a questão do próximo presidente da Comissão Europeia defendendo que, noutro contexto, o antigo primeiro-ministro do PSD Pedro Passos Coelho seria “um excelente candidato”.