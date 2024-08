Uma rapariga de 13 anos admitiu ter dado um murro e um pontapé na entrada de um hotel que alberga requerentes de asilo. Há pelo menos 50 pessoas com menos de 18 anos que foram acusadas de estarem relacionadas com os recentes distúrbios no Reino Unido.

Conta o The Guardian que a rapariga admitiu uma acusação de desordem violenta e foi vista a dar murros e pontapés à entrada do hotel Potters International, em Aldershotque, que abrigava migrantes, no dia 31 de julho. "Este incidente alarmante terá provocado um medo genuíno entre as pessoas que estavam a ser visadas por estes bandidos — e é particularmente angustiante saber que uma rapariga tão jovem participou nesta desordem violenta", referiu o procurador Thomas Power. Presente a tribunal esta terça-feira, a adolescente viu o julgamento adiado para 30 de setembro. De recordar que um rapaz de 12 anos, considerado o mais jovem envolvido nos recentes distúrbios no Reino Unido, admitiu perante um juiz, na segunda-feira, que cometeu atos de violência durante duas manifestações anti-imigração em Manchester, no norte da Inglaterra. Embora os atos de violência racista e islamofóbica de extrema-direita que afetaram o país durante uma semana tenham acalmado, centenas de pessoas que realizaram ataques e autores de publicações online consideradas incitadoras ao ódio continuam a comparecer em tribunal. No total, mais de 900 pessoas foram presas e 450 acusadas após distúrbios durante os quais mesquitas e abrigos de migrantes foram atacados. Tudo isto ocorreu depois de circularem rumores online sobre a proveniência estrangeira de um suspeito de um ataque à faca que matou três meninas em 29 de julho em Southport.