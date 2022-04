"ALERTA: capturada", escreveu a polícia do Capitólio no Twitter na tarde desta terça-feira, com fotografias da raposa branca e bege com focinho pontiagudo trancada numa caixa de transporte para animais.

Os agentes tinham recebido queixas de que uma raposa tinha "atacado ou mordido" várias pessoas perto do templo da democracia norte-americano.

"Esta manhã (a polícia do Capitólio) recebeu um telefonema sobre uma raposa que se aproximava do pessoal" que trabalha no prédio do Congresso onde ficam o Senado e a Câmara de Representantes.

"Esta raposa poderia ter uma toca" nos espaços verdes que cercam os diferentes prédios do Capitólio, explicou a polícia.

"As raposas são animais selvagens que protegem muito a sua toca e território. Por favor, não se aproximem deles", pediram ainda as autoridades.

Em Washington e noutras cidades norte-americanas vivem raposas, mas costumam evitar os seres humanos, segundo as autoridades ambientais locais.