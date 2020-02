Apesar de os investigadores identificarem que não há estudos epidemiológicos em Portugal que observem os aspetos aditivos das raspadinhas, notam que “existe a perceção de um aumento no número de pacientes à procura de tratamento médico para problemas com o jogo associados a esta lotaria em Portugal”.

“O jogo desregrado traz vários efeitos negativos para a sociedade”, escrevem Morgado e Vilaverde. “A economia da indústria do jogo (incluindo os impostos coletados pelos governos) pode resultar na falta de políticas efetivas para regular tipos específicos de jogos”, acrescentam.

A venda e revenda de “raspadinhas” está isenta de IVA e para que esta isenção seja aceite pelo fisco não é necessário que a fatura mencione o nome do jogo bastando que refira o valor de venda da raspadinha. Segundo um esclarecimento da Autoridade Tributária, em novembro do ano passado, tratando-se de um jogo social do Estado, a raspadinha está isenta de IVA, sem direito a dedução. Desta forma, e uma vez que a menção do nome “raspadinha” na fatura permite identificar “a natureza dos bens transmitidos”, o fisco considera “suficiente” a mera indicação de que se trata de uma raspadinha, “não sendo necessária a indicação do nome do jogo”.

Para os investigadores de Braga dizem ainda que é “urgente e necessário” abordar esta “epidemia da raspadinha em Portugal”.

Porém, ao contrário dos jogos de casino, em que o paciente pode pedir para ser proibido de entrar nos casinos, tal não é possível com as raspadinhas, diz Morgado ao ‘Público’, sugerindo que obrigar os jogadores a fazer um registo para poderem comprar uma Raspadinha nas papelarias e tabacarias por ser um dos mecanismos de controlo, já que “isso permitiria, com recurso ao cartão de cidadão, que o doente pedisse essa auto-exclusão”, disse o médico ao ‘Público’.

Mais: a proliferação e disponibilidade das raspadinhas são um dos obstáculos para travar o vício, identifica o investigador na entrevista ao diário: não só as raspadinhas estão “disponíveis em qualquer quiosque”, como não há “qualquer estigma associado, aliás, as pessoas até oferecem raspadinhas como prendas”, diz. “Ou seja, ninguém se sente envergonhado por comprar raspadinhas”, resume o investigador numa entrevista ao ‘Expresso’.

Depois, “não passa pela cabeça da maioria das pessoas que podem ficar viciadas”, diz ainda o investigador ao semanário. “A sobreexposição a notícias de casos em que as pessoas gastam três euros e ganham 30 mil também criam a ilusão de que é fácil ganhar”, sublinha também ao ‘Público’. “É preciso aumentar a literacia da população face a estes problemas, dado que a maior parte das pessoas desconhece que é possível ficar viciado neste jogo”, acrescenta.

Normalmente, explica Morgado ao ‘Expresso’, nem são as próprias pessoas quem procura ajuda, mas os familiares que se apercebem de. Que o dinheiro está todo a ser gasto no jogo — um problema que ocorre “tanto em homens como mulheres, e nas várias idades”.

Ainda assim, há “uma ligeira prevalência entre as pessoas com idades mais avançadas”, explica. “Os mais novos podem ter outro tipo de adições mais relacionadas com o jogo online e, pelo contrário, os idosos têm menos experiências em jogos online, sendo as raspadinhas um jogo muito popular nesta faixa etária”, diz ao ‘Expresso’.

Apesar da popularidade, os problemas são bem reais: “Às vezes recebo pessoas que gastaram todas as poupanças da sua vida nas raspadinhas sem que nenhum familiar se tivesse apercebido. Ou pessoas que pediram emprestado dinheiro a vários familiares dizendo que era para outros fins que não o jogo, como tratamentos no dentista ou para pagar o arranjo do carro”, conta ao ‘Expresso’.

Há quem chegue a gastar 500 euros num só dia ou 20 a 30 mil euros ao longo de um ano. “São pessoas que jogam todos os dias e gastam por dia cerca de 100 euros. Há várias pessoas com adição que compram mais do que 10 raspadinhas por dia, ou só de uma vez ou em várias idas à tabacaria ou ao local onde elas são vendidas. Estão sempre na expectativa de que vão ganhar e se não for agora é na próxima vez ou na próxima ou na próxima.”