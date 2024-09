“Acreditem ou não. Uma senhora ao meu lado abriu a comida e um rato saltou para fora”, escreveu um passageiro, Jarle Borrestad, no Facebook, juntamente com uma fotografia que o mostra a sorrir ao lado de duas mulheres.

Segundo The Guardian, as companhias aéreas têm particular atenção aos roedores a bordo porque os animais podem mastigar os fios eléctricos, fundamentais para o funcionamento de um avião.

Por isso, o voo aterrou de emergência em Copenhaga e os passageiros foram transportados para Málaga, em Espanha, noutro voo.

"Isto é algo que acontece muito raramente", disse Øystein Schmidt, porta-voz da companhia aérea. "Estabelecemos procedimentos para estas situações, que incluem também uma análise com os nossos fornecedores para garantir que isto não volta a acontecer".

Contudo, esta não foi a primeira vez que um roedor à solta causou um tumulto a bordo de um avião. Em 2017, um voo da British Airways no aeroporto de Heathrow com destino a São Francisco não conseguiu descolar depois de ter sido avistado um rato.