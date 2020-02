O chefe da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização na República Centro-Africana (Minusca), Mankeur Ndiaye, disse que a missão já delineou um plano de segurança e proteção da população no período eleitoral e pós-eleitoral.

A Minusca cumpre um mandato que está aprovado até 15 de novembro deste ano, mas que terá de ser renovado antes de dezembro, mês em que está previsto o início das eleições.

Mankeur Ndiaye disse que a Minusca “adotou uma postura robusta para impedir as tentativas de assalto e ocupação” dos grupos armados e para “lidar com o desenvolvimento preocupante” nos últimos meses, em que os grupos de rebelião armada “expandem as suas áreas de influência”.

Em particular, Mankeur Ndiaye classificou os grupos armados FPRC e MLCJ como beligerantes e condenou-os por continuarem conflitos e por atacarem membros da missão.

“É inaceitável que o FPRC use mulheres e crianças como escudos humanos para invadirem os campos da Minusca e dificultarem o trabalho”, disse Mankeur Ndiaye, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na RCA.

O chefe da configuração para a RCA da Comissão de Paz da ONU, o marroquino Omar Hilale, sublinhou que a Minusca “necessita do apoio firme do Conselho de Segurança e de meios financeiros para continuar a ajudar o país na preparação de eleições e na implementação do acordo de paz”.

Omar Hilale disse também que a Comissão para a Verdade, Justiça, Reparação e Reconciliação (CVJRR), estabelecida no Acordo de Paz de Bangui e anunciada no ano passado, está pronta para começar os trabalhos, para “prevenir a impunidade pelas violações dos direitos humanos”.

O representante da União Europeia (UE), o sueco Olof Skoog, destacou o progresso de unidades de segurança mistas especiais e os progressos da missão de aconselhamento EUAM, que deverá estar operacional na primavera, liderada pelo português Paulo Soares, que também já liderou a missão de treino de militares da UE.

O representante especial da União Africana no país, Matias Bertino Matondo, referiu, em vídeochamada, o “papel essencial” que os outros países da sub-região podem ter na estabilização da RCA, para prevenir que problemas abranjam outros países (Chade, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Camarões e outros).

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, em fevereiro de 2019 por Governo e por 14 grupos armados, e um mês mais tarde as partes entenderam-se sobre um governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Minusca, com a 6.ª Força Nacional Destacada (FND) e militares na Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana, cujo 2.º comandante é o coronel António Grilo.

A 6.ª FND, que tem a função de Força de Reação Rápida, integra 180 militares, na sua maioria paraquedistas, pertencendo 177 ao Exército e três à Força Aérea.

Na RCA estão também 14 elementos da Polícia de Segurança Pública.