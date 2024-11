De acordo com a Guarda Nacional Republicana, a via, que tinha sido cortada junto a Santa Comba Dão, "já tem reabertura com total circulação nos dois sentidos", depois de terem sido removidos do local os feridos dos veículos envolvidos.

Ao final da tarde de hoje, fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão-Lafões, da Proteção Civil, tinha indicado à Lusa que o alerta para o acidente foi dado pelas 16h56 e que às 18h20 aquela via ainda se encontrava cortada para remoção dos veículos e limpeza da mesma.

A fonte indicou ainda que os quatro feridos ligeiros foram transportados para os hospitais de Viseu e de Coimbra.