A informação é adiantada pelo Jornal de Notícias e pela Rádio Renascença, sendo que esta segunda confirmou estes dados junto da Polícia de Segurança Pública.

As autoridades policiais foram alertadas pelo Hospital Amadora-Sintra depois de uma mulher de 22 anos ter chegado a esta unidade hospitalar depois de dar à luz, mas sem ter a criança consigo.

A PSP começou então as operações de busca perto da residência da parturiente, tendo encontrado o bebé num caixote do lixo presente numa das ruas do Casal da Barôta, bairro próximo de Queluz e de Massamá, no concelho de Sintra. O recém-nascido foi assistido pelos Bombeiros de Belas, mas estava já sem vida.

A Polícia Judiciária iniciou uma investigação para apurar tanto a ligação entre o bebé e a mulher que se deslocou ao Hospital Amadora-Sintra, assim como para perceber o móbil e as circunstâncias em que foi colocado no caixote do lixo.

A Renascença adianta que o avô do recém-nascido já admitiu ter sido ele a colocá-lo no caixote do lixo.