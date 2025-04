"As nossas forças continuam as suas operações defensivas ativas nas áreas designadas das regiões de Kursk e Belgorod", disse nas redes sociais.

Oficiais militares ucranianos rejeitaram no sábado as afirmações "falsas" do Estado-Maior do exército russo, denunciando a "propaganda" de Moscovo.

Desde sábado, vários canais russos do Telegram especializados em contorlar os combates também informaram que os combates entre russos e ucranianos na região de Kursk continuam.

No entanto, o chefe do Estado-Maior do exército russo, Valeri Gerasimov, disse naquele dia que a região russa "foi libertada" das tropas ucranianas.

Os soldados ucranianos lançaram uma ofensiva em Kursk em agosto de 2024, em resposta à ofensiva de Moscovo na Ucrânia em fevereiro de 2022.