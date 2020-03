O recluso, de 46 anos, descreve na queixa entregue em setembro de 2018, a que a agência Lusa teve acesso, que no EP da Polícia Judiciária (PJ) foi obrigado a dividir uma camarata com mais 10 reclusos, “um espaço muito reduzido, sem ventilação, com luminosidade muito reduzida e sem sistema de aquecimento, nem ventilação”, sujeito ao fumo de tabaco e maus cheiros de outros reclusos.

Em junho de 2019, o Governo português propôs pagar uma indemnização de 11 mil euros por danos morais, acrescida de 1200 euros de taxas e despesas, para evitar ir a julgamento, de acordo com a proposta, a que a Lusa teve também acesso.

O queixoso contestou e, na resposta, a que a Lusa teve acesso, veio pedir uma indemnização de 35 mil euros por danos morais, acrescidos dos 1200 euros de taxas e despesas, por considerar que “as condições de detenção atentam à dignidade” dos cidadãos.

A queixa apresentada em setembro de 2018 refere ainda uma “praga de baratas” numa outra cela por onde o recluso passou, que a “alimentação era péssima, em quantidade muito reduzida, gordurosa e sem qualidade” e não eram fornecidos quaisquer produtos para lavar a roupa, nem apoio médico.