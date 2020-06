“Já se pode voltar a separar o lixo, embalagens e papel nos diferentes caixotes dos prédios”, referiu a Câmara Municipal de Lisboa, informando que os dias de recolha voltam a ser os que existiam antes da pandemia.

Com a terceira fase do plano do Governo de desconfinamento, que se inicia hoje com o levantamento de algumas restrições impostas, o município de Lisboa afirmou que “já é possível reiniciar todos os circuitos” de recolha de resíduos, inclusive a retoma da recolha seletiva porta a porta.

No contexto da covid-19, seguindo as indicações das autoridades de saúde e ambientais, as equipas da higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa passaram a trabalhar de forma desfasada, “uma medida para defender a saúde dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantir que um serviço essencial à população tinha condições para continuar a funcionar independentemente da evolução da pandemia”.

Com a retoma da recolha seletiva de resíduos porta a porta na capital, a autarquia sublinhou que “a cidade continua comprometida com as metas ambientais definidas para o aumento da reciclagem em Portugal, onde Lisboa tem de longe as taxas mais elevadas de todo o país, e com as medidas de descarbonização que mereceram a Lisboa a distinção de Capital Verde Europeia 2020″.