Os aviões da força aérea britânica Red Arrows voaram diretamente do aniversário real, o Trooping The Colour assinalado este sábado, para a cidade de Lisboa onde sobrevoaram o Rio Tejo, a Avenida da Liberdade e o Parque Eduardo VII, esta manhã.

Os aviões britânicos voaram em conjunto com F-16 da Força Aérea portuguesa como forma de assinalar a relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido no 650º aniversário da Aliança Luso-Britânica.

A Câmara Municipal de Lisboa partilhou um vídeo na rede social Twitter do acontecimento onde se pode ver o espetáculo sobre o espaço aéreo da cidade.

No mesmo sentido, também a embaixada do Reino Unido decidiu assinalar o momento na mesma rede social.

Recorde-se que as celebrações dos 650 anos desta aliança estão a ser organizadas pelo projeto não lucrativo que arrancou em 2018 com o nome Portugal-UK 650. No contexto desta iniciativa juntaram-se em Londres, esta quinta-feira, o Rei Carlos III e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na Capela da Rainha do Palácio de Saint James, uma igreja que pertenceu a D. Catarina de Bragança, princesa de Portugal e Rainha do Reino Unido.

O Tratado de Paz, Amizade e Aliança foi assinado em 16 de junho de 1373 por Eduardo III de Inglaterra e pelo Rei Fernando I de Portugal, e formaliza a aproximação dos dois países proporcionada pelo Tratado de Tagilde assinado um ano antes, a 10 de julho de 1372, e celebrado entre o Rei Fernando I e os emissários do Duque de Lencastre, João de Gante, filho de Eduardo III.

A aliança foi renovada no Tratado de Windsor, de 1386, e por vários outros tratados ao longo dos séculos.