Segundo a CIMRL, que abrange os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós, a redução tarifária de 50% verificar-se-á no valor dos títulos de transporte de utilização mensal do serviço rodoviário, a aplicar aos passes municipais/intermunicipais, com origem e destino dentro do território da CIMRL.

O presidente da CIMRL, Raul Castro, disse à agência Lusa que um dos objetivos desta redução é também que "cada vez mais gente utilize os transportes públicos para reduzir o CO2, para garantir cidades com maior qualidade".

Os passageiros com passe inter-regional entre a Região de Leiria e o Médio Tejo podem contar com uma redução de 40% no tarifário, enquanto os passes inter-regionais entre a Região de Leiria e o Oeste têm uma redução de 30%.

Estas reduções estão definidas até final do ano, podendo ser revistas nos anos de 2020 e 2021, em função da dotação financeira que vier a ser disponibilizada à CIMRL.

O Programa de Apoio à Redução Tarifária na Região de Leiria (PART_RL) permite aos passageiros o acesso à redução tarifária nos títulos de transporte.

A adesão é voluntária, gratuita, automática e processa-se através da apresentação de um formulário junto dos operadores, uma única vez.