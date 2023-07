Os reformados apontam cinco problemas que os afligem e pedem para “envelhecer com qualidade vida, segurança e alegria”.

O protesto de hoje, realizado em várias cidades de Portugal, foi organizado pela Murpi-Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, "para dar esperança aos reformados, pensionistas e idosos”.

De acordo com a Murpi, "a vida dos idosos não ter de ser assim”, afirmando ter “força para exigir mudança para melhor”.

Com dois toldos montados na Praça D. João da Câmara para se protegerem do sol, os idosos apresentavam cartazes com inscrições como “Repor o poder de compra das pensões” ou “Assim não pode ser! Os preços a aumentar e as pensões a minguar!!!”.