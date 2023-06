A viver na região sul da capital belga há um ano, o jovem ucraniano comprou uma raspadinha de cinco euros num posto de gasolina. A Lotaria Nacional do país não divulga os dados dos jogadores premiados, mas informou esta segunda-feira que o vencedor tem entre 18 e 24 anos.

Como acontece com quem for premiado com valores acima dos 100.000 euros, o jovem teve de ir à sede da Lotaria Nacional em Bruxelas, para receber a quantia.

Ele estava com "sentimentos misturados", disse o porta-voz da Lotaria Nacional, Joke Vermoere, à AFP.

"A sua mente estava claramente na Ucrânia e, neste período, é difícil ficar feliz com tudo o que está a passar-se no seu país. Mas, ao mesmo tempo, é claro que ele ficou satisfeito como prémio e, sobretudo, com muita esperança", acrescentou.

"Com o dinheiro que ganhou, o jovem ucraniano pretende fazer algo pelos seus compatriotas e pela reconstrução do seu país. Mas primeiro vai organizar uma festa na Bélgica para a família e para os amigos que o acolheram e o ajudaram a integrar-se" no país, disse o porta-voz.