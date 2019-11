“Levamos-lhes um prato de comida e roupa para vestir, entendendo que isso não mudará a realidade dessas pessoas, mas dignificará esse dia na vida dessa pessoa”, relatou.

Por outro lado, explicou que “o mais importante é o que acontece depois” porque os membros da ONG “recolhem a maior quantidade de dados dessas pessoas, setorizam e classificam, onde moram, onde dormem, como se chamam, para depois continuar a atenção através do banco de roupa e de outras atividades”.

Quanto aos recursos económicos para manter a ONG, precisou que são obtidos pelas pessoas que colaboram: “Não temos donativos de organizações internacionais ou empresas, apenas o apoio direto de pessoas que sabem de nós, do trabalho que fazemos”.

“Também fazemos atividades em organizações e empresas, como a ioga do riso, vendemos ‘t-shirts’, e com isso angariamos fundos para ajudar as pessoas que vivem nas ruas”, frisou.

Quanto ao ioga do riso, explicou que é uma técnica para “aprender a rir mesmo sem piada, sem humor”.

“O nosso mundo está habituado a rir por humor, fazendo troça do outro, o que agora chama-se ‘bullying’. A ioga do riso ensina a aprender a rir sem razão, fazer movimentos corporais e respirar, inalar e exalar rindo. É algo tão fácil e o cérebro não compreende se se está a rir a sério ou mentindo, envia hormonas para o corpo porque pensa que estamos rindo, e nós procuramos que as pessoas adiram a esta ideia”, disse.

Francisco Soares afirma que “o mal da humanidade, neste momento, é a discriminação e não apenas de quem vive na rua, também por ser preto, magro, gordo, porque usa óculos ou não, mas para quem vive na rua é muito mais difícil porque está sujo, por não tem onde tomar um duche todos os dias”.

“Então essa pessoa sofre mais intensamente a discriminação e é um ser humano igual a nós e merece um tratamento digno”, defendeu.

Sublinhou ainda que “muitas pessoas têm medo de aproximar-se de uma pessoa que vive na rua” e se passeiam com uma criança pela mão dizem-lhe que “esse maluco vai-te agarrar”.

“Ainda não entendemos que atender essa população deve ser um compromisso. É trabalho de todos, não apenas do Governo, de uma organização. Amanhã pode ser um primo, um amigo ou um irmão que esteja nessa situação”, concluiu.