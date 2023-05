A limpeza e desobstrução de linhas de água para melhoria do escoamento dos caudais hidrológicos normais e extremos foram os principais objetivos do programa de intervenções estruturais, executado ao abrigo de um acordo de parceria da CIRA com a Agência Portuguesa do Ambiente.

“A operação promoveu um conjunto de ações no âmbito da recuperação dos perfis marginais danificados em diversos locais das margens das linhas de água do rio Vouga, designadamente nas freguesias de São João de Loure, Angeja e Frossos, no município de Albergaria-a-Velha, e em Esgueira e Eixo, no município de Aveiro, bem como do rio Antuã, em Salreu, no município de Estarreja”, explica uma nota de imprensa.

De acordo com a CIRA, “a limpeza e reperfilamento do leito e margens de ambos os rios permitiu o aumento da capacidade de escoamento e secção de vazão hídrica, e a regularização pontual da cota de coroamento marginal, protegendo os terrenos agrícolas confinantes e as infraestruturas”.

Do projeto ainda fez parte a reconstrução do Pontão do Porto de Vacas nas margens do Rio Antuã, em Salreu, município de Estarreja, “com o objetivo de elevar o nível da nova cota de coroamento dos taludes das margens e aumento do comprimento para permitir executar uma nova secção de vazão”.

“Todas estas intervenções contribuíram para reforço das condições de segurança das populações e dos seus bens, evitando ou minorando as habituais cheias”, salienta a nota de imprensa.

O programa teve um custo total elegível de 1.170.701,53 euros, financiado pela União Europeia através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos POSEUR em 925.418,83 euros e pelo Fundo Público Nacional em 245.282,70 euros.