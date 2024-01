Segundo o IPMA, foi registado esta quinta-feira pelas 12:08 (hora local) "um sismo de magnitude 3.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 12 km a Norte-Nordeste de Vendas Novas".

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Vendas Novas (Évora)", adianta o IPMA.

De recordar que um sismo de magnitude 4.0 na escala de Richter foi sentido às 21:02 de 25 de dezembro nos concelhos de Évora, Almeirim e Ponte de Sor, sem registo de danos.

Segundo o instituto, o epicentro foi localizado a cerca de 14 quilómetros a nordeste de Vendas Novas.