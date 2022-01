As escolas vão reabrir esta segunda-feira — e regresso dos alunos vem acompanhado de novas medidas. O encerramento de turmas, de escolas e zonas de estabelecimentos de ensino em situações de surtos de covid-19 deixou de estar previsto na nova versão do Referencial Escolas da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicado na passada semana.

Isto quer dizer que a DGS alterou os critérios para os contactos de alto risco, que a partir de amanhã passam apenas a ser os coabitantes que não tenham esquema vacinal completo. No caso das crianças, enquanto não tiverem o esquema completo, apenas as que morem na mesma casa do caso positivo devem ficar em isolamento.

Em resumo:

As crianças que tenham um contacto com um caso positivo de covid-19 na escola não ficam em isolamento — nem a turma;

Quando há um caso positivo na turma, os outros alunos devem fazer um teste até ao terceiro dia depois do último contacto com essa pessoa;

Só são considerados contactos de alto risco as crianças que vivam na mesma casa que alguém com covid-19 — e por isso não deve ir à escola.

No início do segundo período será realizada ainda uma ação de testagem nos estabelecimentos de ensino, que envolve toda a comunidade escolar, independentemente do seu estado vacinal, como medida complementar de quebras de cadeias de transmissão da doença e de proteção.

“Esta testagem faz-se sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar e sem compromisso do plano de vacinação em curso”, refere a DGS.

Um total de 306 mil pessoas, entre crianças, professores e funcionários escolares, foram vacinadas contra a covid-19 entre 6 e 9 de janeiro, tendo os menores recebido a primeira dose e os adultos a dose de reforço.

Segundo dados preliminares hoje divulgados em comunicado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 201 mil crianças entre os 5 e os 11 anos foram inoculadas com uma primeira dose nestes quatro dias.

No mesmo período, cerca de 87 mil pessoas do grupo prioritário de vacinação "comunidade escolar" (professores e funcionários de escolas básicas e secundárias) receberam a dose de reforço, tal como cerca de 18 mil pessoas das "respostas sociais na infância" (pessoal de creches e ATL), lê-se na nota.

O comunicado refere que se trata de dados preliminares, uma vez que no momento em que foi divulgada a contabilidade feita ainda havia alguns.

No primeiro período de vacinação para as crianças entre os 5 e os 11 anos, que decorreu no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, foram imunizados 95.752 menores.