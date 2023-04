O "Grande Almoço" é uma celebração que coloca vizinhos e comunidades a comer em conjunto para celebrar a coroação do Rei Carlos III e será celebrado entre 6 e 8 de maio. Desde o frango ao pudim, esta ocasião exige um prato de assinatura e o eleito foi uma quiche.

Esta quiche foi escolhida pessoalmente pelo Rei e pela Rainha Consorte Camilla, em conjunto com o Chef real Mark Flanagan e, de acordo com a Família Real, é um excelente "prato de partilha, que pode ser servido quente ou frio, adaptando-se a uma variedade de requisitos alimentares e preferências. Não é demasiado complicado ou dispendioso de se fazer".

Nas redes sociais, um chef da cozinha do Palácio de Buckingham demonstra a receita da quiche, onde os ingredientes incluem espinafres, feijão e queijo. Embora a receita, afixada nas plataformas dos meios de comunicação social da família real, contenha banha, os vegetarianos devem notar que pode ser "facilmente adaptada a diferentes gostos e preferências".

Em 1953, aquando da coroação da Rainha Isabel II, o prato escolhido foi o frango, que hoje em dia se denomina como "frango da coroação", feito com molho de caril, inspirado na cozinha indiana. Os créditos foram dados à escritora Constance Spry e à Chef Rosemary Hume, da escola de culinária Cordon Bleu em Londres, que o preparou para o banquete da Rainha Isabel II.

Em 2002, na ocasião do Jubileu de Ouro da Rainha Isabel II, voltou a existir o frango, desta vez confecionado de forma diferente da coroação em 1953: frango assado com uma mistura de maionese, lima e gengibre, servido com uma salada de salsa e lima.

Pode encontrar aqui a receita e a confeição da quiche no YouTube da Família Real:

Ingredientes

Para a massa

125g de farinha

Sal

25g de manteiga

25g de banha (ou outro ingrediente semelhante)

2 colheres de sopa de leite

Para o recheio