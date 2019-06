Também no início do seu reinado, Felipe VI não teve dúvidas em retirar à sua irmã, infanta Cristina, o título de Duquesa de Palma pelo seu alegado envolvimento num caso de corrupção e ainda sem saber o resultado da investigação.

Entretanto, a justiça espanhola absolveu a infanta da suspeita de evasão fiscal nesse caso, mas condenou o seu marido a seis anos e três meses de prisão por fraude e desvio de dinheiros públicos.

O maior desafio que Felipe VI teve de enfrentar até agora foi o da tentativa de independência da Catalunha, uma das Comunidades Autónomas espanholas com um forte movimento nacionalista que defende a criação de uma República separada de Espanha.

A mensagem televisiva sem precedente com que se dirigiu, com firmeza, aos espanhóis a 03 de outubro de 2017, dois dias depois da realização de um referendo de autodeterminação da Catalunha considerado ilegal por Madrid, foi muito provavelmente o momento mais delicado do seu reinado.

Nessa intervenção, Felipe VI acusou “determinadas autoridades” da Catalunha de “deslealdade” institucional e de terem uma “conduta irresponsável”, totalmente à margem do direito e da democracia.

Segundo uma sondagem publicada hoje pelo site Vanitatis que pertence ao El Confidencial, 67,3% dos espanhóis aprova a forma como Felipe VI tem reinado, havendo 50,8% dos inquiridos que se declara monárquico, enquanto 46,1% prefere a República.