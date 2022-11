O Ministério da Defesa britânico revelou na semana passada que a Rússia transportou um míssil com capacidades nucleares para a Bielorrússia e que esse dispositivo poderia, por exemplo, atingir Londres em apenas nove minutos.

No entanto, já em agosto último a Rússia anunciou que tem mísseis Killjoy na região de Kaliningrado, que fica mais perto de Londres de que a própria Bielorrússia. Mas estão também lá outros, considerados os mais sofisticados mísseis hipersónicos que Moscovo tem, concretamente os Kinzhal.

Estes têm um alcance de 3000 quilómetros, contra os 2000 dos Killjoy, e o projétil pode alcançar os 12 mil km por hora e é praticamente invisível aos radares.

Assim, no enclave de Kaliningrado, o território mais ocidental da Rússia, que se situa entre a Polónia e a Lituânia, estão três caças MiG-31 com os tais Kinzhal. Foram colocados no aeródromo de Chkalovsk, em agosto, e têm trabalhado em conjunto com os caças do 6º Exército da Força Aérea e Defesa Aérea, bem como com a aviação naval da Frota do Báltico, relatou na altura o Canal 1 da Rússia.