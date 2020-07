A medida entra em vigor a partir de 31 de dezembro de 2020 e será imposta a retirada do material remanescente até 2027, diz a BBC.

No anúncio feito na Câmara dos Comuns, o ministro da Cultura e do Setor Digital, Oliver Dowden, justificou a decisão pela "incerteza" causada pelas sanções divulgadas contra a Huawei em maio, por parte de Washington, para impedir o seu acesso aos semicondutores fabricados com componentes americanos.

Contudo, o governo britânico vai permitir que componentes da empresa continuem a funcionar nas redes 2G, 3G e 4G. De acordo com Dowden, as operadoras vão demorar dois anos a reverter os equipamentos que já tinham para as redes 5G.

Dowden referiu que que a medida atrasa o lançamento de 5G no país em um ano. "Esta não foi uma decisão fácil, mas é a correta para as redes de telecomunicações do Reino Unido, para a nossa segurança nacional e a nossa economia, agora e a longo prazo", afirmou.

No final de maio, o Reino Unido tinha já referido que pretendia formar uma aliança com 10 parceiros democráticos para criar fornecedores de equipamento 5G alternativos à chinesa Huawei, tendo abordado o assunto com Washington. Assim, estaria em cima da mesa a possível criação de um "D10", um clube de parceiros democráticos, composto pelo G7 mais a Austrália, Coreia do Sul e Índia. Uma das opções passa pelo clube ser um canal de investimento em empresas tecnológicas assentes nos Estados-membros.