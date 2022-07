Primeiro, foi o responsável da Saúde, Sajid Javid, a apresentar a demissão, afirmando que perdeu a confiança no executivo de Boris Johnson. Poucos minutos depois foi conhecida a saída do ministro das Finanças, Rishi Sunak, que justificou a demissão com a necessidade de o Governo ser "liderado de forma adequada, competente e séria".

Em causa está o comportamento impróprio do deputado e ex-vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Conservador. Chris Pincher, considerado próximo do primeiro-ministro, Boris Johnson.

Os dois políticos conservadores anunciaram a saída através do Twitter, pouco depois de o primeiro-ministro ter vindo a público pedir desculpa por ter nomeado Pincher, que se demitiu do cargo no passado dia 30.

No final da semana passada, novas acusações contra Pincher, reveladas pelos jornais Independent, Mail on Sunday e Sunday Times, incluem outros três casos em que o político protagonizou "avanços não desejados” com outros deputados, como um ocorrido num bar do parlamento e outro no seu próprio gabinete, há mais de uma década.

Em fevereiro, um dos deputados que se queixaram da conduta de Pincher terá contactado Downing Street, residência e gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson, para reportar detalhes dos acontecimentos, expressando ao mesmo tempo preocupação por Pincher ter sido nomeado responsável pela disciplina parlamentar dos deputados do Partido Conservador.