“O Reino Unido não aceita os resultados. Precisamos urgentemente de uma investigação independente pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) sobre as falhas que tornaram as eleições injustas e sobre a repressão atroz que se seguiu”, afirmou Dominic Raab, em comunicado hoje divulgado.

“O Reino Unido vai trabalhar com os seus parceiros internacionais para punir os responsáveis e responsabilizar as autoridades bielorrussas”, acrescentou.

Desde há uma semana que a Bielorrússia é palco de uma onda de protestos contra a reeleição do Presidente, Alexander Lukashenko, que muitos, incluindo a União Europeia, consideram fraudulenta.

No poder há 26 anos, Lukashenko obteve, segundo a Comissão Eleitoral Central do país, mais de 80% dos votos no dia 09 de agosto, obtendo o seu sexto mandato.

Desde então, mais de 6.700 pessoas foram presas durante ações de protesto e centenas dos já libertados relataram cenas de tortura sofridas na prisão.