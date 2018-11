Duarte Xavier, que vai completar 34 anos no domingo, conheceu hoje a sentença no tribunal criminal de Kingston upon Thames, perto de Londres, após ter sido declarado culpado no início de outubro de seis crimes por atividade sexual com homens com mais de 13 anos, alguns envolvendo penetração.

Os crimes foram cometidos entre fevereiro de 2016 e abril de 2018, quando, em quatro ocasiões, o português usou aplicações de telemóvel e sites de Internet para marcar encontros com homens heterossexuais que iludia, fingindo ser uma mulher chamada "Ana".

As vítimas, com idades entre 26 e 45 anos e cujas identidades foram protegidas pelo tribunal, eram instruídas a usar vendas nos olhos durante os encontros, três dos quais em moradas em Wandsworth, bairro no sul de Londres, e outro num parque público na mesma área.

Antes, "Ana", prometendo relações sexuais e enviando fotografias provocadoras de mulheres, impunha aos homens uma série de condições, incluindo que usassem vendas nos olhos durante os encontros e que não poderiam tocar no parceiro.

O juiz Michael Hunter descreveu o caso como uma "campanha de mentira para obter sexo ao fingir que era uma mulher atraente, sexualmente aventureira".

Em vez de ter relações com outros homens homossexuais, o magistrado criticou Xavier por "escolher deliberadamente ter sexo com heterossexuais" e de o ter feito com um "grau elevado de planeamento cuidado".