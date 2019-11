A rainha de Inglaterra autorizou o principe Andrew a "afastar-se dos seus deveres reais por tempo indeterminado" devido às críticas em que este tem estado em volta por causa do seu relacionamento com o bilionário Jeffrey Epstein, encontrado morto em agosto dentro da prisão onde estava detido enquanto aguardava julgamento sob acusações de tráfico sexual e abuso de menores, afirma o duque em comunicado.

O duque de York diz ainda na nota publicada, que, sobre o caso Epstein, "se necessário", "está disposto a ajudar qualquer força policial nas investigações"

O filho da monarca de Inglaterra está a ser fortemente criticado depois de uma entrevista dada ao programa Newsnight, da BBC, transmitida no último sábado, em que não se distanciou do norte-americano Epstein.

Na mesma conversa, Andrew disse que nunca suspeitou do comportamento criminoso do bilionário norte-americano e contestou as acusações de uma mulher, alegadamente recrutada por Epstein, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe quando tinha 17 anos.

Em resultado disso, já esta quarta-feira, a empresa britânica de telecomunicações British Telecom (BT) e três universidades australianas decidiram romper as suas ligações com o príncipe.