Porém, o executivo de Boris Johnson é alvo de críticas por não ter cumprido o objetivo de reabrir totalmente as escolas primárias antes das férias do verão, como tinha planeado.

Embora muitas escolas em Inglaterra tenham continuado a funcionar para filhos de trabalhadores de serviços críticos e reaberto para algumas classes dos primeiros anos e dos finalistas do ensino primário, muitos estabelecimentos não o fizeram devido a dificuldades em fazer cumprir as restrições em vigor.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, criticou hoje Johnson no parlamento por não ter respondido a uma carta onde propunha ajudar a encontrar uma solução de consenso para o retomar das aulas.

“O que era necessário para que isso acontecesse era um plano nacional robusto, consenso entre todas as principais partes interessadas e forte liderança do topo”, disse, acrescentando que o resultado é que os pais perderam a confiança no governo, “milhões de crianças vão perder seis meses de escola e a desigualdade vai aumentar”.