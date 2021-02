O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas vai propor ao Governo uma alteração ao Plano de Recuperação e Resiliência para que o programa Escola Digital seja alargado ao ensino superior, adianta hoje o jornal Público.

De acordo com o diário, os reitores pretendem que haja um programa de compra de computadores semelhante ao que está a ser feito para os alunos da escolaridade obrigatória. Nas universidades “também existem problemas tecnológicos”, lembrou o presidente do CRUP, António Sousa Pereira, ao jornal, lamentando a falta de investimento em equipamento e alertado que também no ensino superior há "dificuldades em chegar a alguns estudantes” por não terem computador.

Defende Sousa Pereira que o as universidades precisam de computadores tanto para reequipar as suas instalações, mas também para fornecer alunos necessitados, e também é preciso investir num programa de formação de professores para o ensino digital.

“Não há razão para que o ensino superior seja deixado de fora”, defende o presidente do CRUP, lamentando que o ensino superior não esteja a ser enquadrado na agenda de transição digital e que não possa assim concorrer a financiamento "em igualdade de circunstância",

Para além disso, os reitores querem também que as instituições do ensino superior passem a liderar projectos de inovação, algo que neste momento está apenas reservado apenas a empresas na atual versão do Plano de Recuperação e Resiliência, que se encontra em consulta pública até 1 de março.