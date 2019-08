Uma duplicação da frequência acontecimentos climáticos extremos derivados do fenómeno meteorológico El Nino, que provoca fogos florestais, doenças e têm efeito sobre os ciclones – é esperada se as emissões não forem reduzidas.

O nível dos oceanos vai subir durante os próximos séculos, quaisquer que sejam as medidas tomadas.

Comparativamente ao final do século XX, o nível médio dos oceanos deverá aumentar cerca de 43 centímetros até 2100 se o aquecimento global for mantido em dois graus. Mas aumentará 84 centímetros caso as tendências atuais se mantenham no sentido de o aquecimento global poder chegar aos três ou quatro graus.

No próximo século, o ritmo de subida do nível do mar, poderá aumentar dos atuais 3,6 milímetros por ano para “vários centímetros”.

Os danos causados pelas inundações podem aumentar entre 100 a mil vezes até 2100.