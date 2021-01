A suspensão inclui os comboios de média e longa distância, bem como os serviços suburbanos da Comunidade de Madrid. Estão também suspensos os serviços transversais da Andaluzia para a Catalunha, adiantam fontes da Renfe à agência de notícias espanhola Efe.

O mau tempo também levou ao encerramento do Aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, anunciou na sexta-feira à noite a Aena, entidade gestora deste Aeroporto.

As descolagens e aterragens foram suspendas devido às más condições da pista e de visibilidade, provocadas pela neve e pela tempestade Filomena.

Em Barajas foi iniciado o procedimento de reorientação de voos para outros aeroportos fora de Madrid.

À agência EFE, fontes próximas do organismo que gere o aeroporto adiantaram que os trabalhos de limpeza da pista vão prosseguir e que as operações serão retomadas assim que as condições meteorológicas sejam mais favoráveis.