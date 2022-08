Segundo o portal do Governo, mais de 1,2 milhões de pessoas, maiores de 25 anos, renovaram o Cartão de Cidadão (CC) desde o lançamento do serviço, evitando mais de 3 milhões de deslocações e poupando 4,7 milhões de horas aos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).

“Os números demonstram o impacto positivo de medidas de simplificação e de adoção de novos mecanismos não presenciais, como a renovação automática, a renovação online, o pedido de primeiro CC para recém-nascido em simultâneo com o registo de nascimento online e a entrega do cartão em casa”, diz a nota publicada, esta tarde.

O processo de renovação automática inicia-se 60 dias antes do fim de validade do cartão. Os serviços enviam uma carta para a morada do cidadão, a avisar o fim da validade, e através de uma referência multibanco possibilita a renovação, caso não haja alteração de dados.

Uma vez efetuado o pagamento, o novo cartão é emitido e enviado para a morada do cidadão, em carta registada.

A entrega do cartão em casa por correio está “disponível para todos os cidadãos com morada em Portugal”, podendo ser solicitada no momento do pedido do CC, “seja no atendimento presencial ou nos serviços online de renovação e registo de nascimento”.

Desde que o serviço foi disponibilizado, já foram “entregues por correio mais de 1,8 milhões de cartões em todo o país”. Para os cidadãos que vivem no estrangeiro o cartão é enviado para o Consulado da área de residência que, caso tenha disponível o serviço de entrega ao domicílio, envia o CC para a respetiva morada do cidadão.