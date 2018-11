A reportagem "As Mulheres Ciganas Existem. E resistem", de Andreia Friaças e Pedro Soares Botelho, publicada no SAPO 24, recebeu esta segunda-feira uma menção honrosa da associação Corações com Coroa na categoria de Jornalismo do Prémio Corações Capazes de Construir.

Pedro Soares Botelho | MadreMedia