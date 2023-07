A circulação na Linha do Minho, que esteve cortada entre São Romão e São Frutuoso, no concelho da Trofa, na sequência de um atropelamento ferroviário do qual resultou um morto, foi restabelecida, disse à Lusa fonte da IP.

“Foi totalmente restabelecida após as 08:00”, disse fonte da Infraestruturas de Portugal.

Esta interrupção ocorreu de madrugada após um atropelamento que resultou na morte de uma pessoa.

Fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou à Lusa, cerca das 08:20, que o “atropelamento por um comboio de passageiros” provocou uma a interrupção da linha, não havendo previsão da retomada da circulação.

O primeiro alerta foi dado pelas 06:40.

Já fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa indicou que a vítima mortal será um homem com cerca de 40 anos.