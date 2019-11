O caso foi noticiado pela TVI esta quarta-feira, 13 de novembro. O empresário alemão Matthias Schmelz, conhecido por ser o representante em Portugal dos aspiradores da marca Rainbow, está a ser investigado por suspeitas de lenocínio e de pagar por orgias com menores na sua casa na zona de Cascais, avançou a estação de Queluz.

Contactada pelo SAPO24, a PGR confirma a existência de um inquérito "que corre termos no DIAP de Lisboa". A nota acrescenta que não há "arguidos constituídos e está em segredo de justiça".

À TVI Matthias Schmel negou ter praticado qualquer crime e recusou fazer mais comentários.

Matthias Schmelz, 59 anos, é suspeito de aliciar jovens de classe alta e média alta, a maioria menores, entre os 16 e os 17 anos, para orgias em sua casa, a troco de dinheiro. De acordo com a estação, o empresário recrutava as jovens via aplicação WhatsApp e pagava em média, a cada uma, 500 euros por sessão de sexo. A mesma fonte avança ainda que o empresário chegava a ir buscar as raparigas à porta das suas escolas em Lisboa e na linha de Cascais. As orgias aconteciam durante o dia, a seguir às aulas e envolviam, pelo menos, duas raparigas.