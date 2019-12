Um tiroteio num hospital em Ostrava, no noroeste da República Checa, provocou várias vítimas mortais. A informação foi avançada pelo ministro do Interior do país.

Segundo a agência Reuters, a informação deste incidente foi avançada por Jan Hamáček, ministro do Interior da República Checa. A agência alemã Deutsche Welle avança com um balanço de quatro pessoas mortas e duas gravemente feridas, citando a polícia checa.