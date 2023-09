“Os primeiros F-35 estarão prontos em 2029 e os nossos pilotos começarão a treinar nos Estados Unidos”, disse Fiala, acrescentando que os primeiros aviões de combate deste modelo chegarão ao país em 2031 e todos os 24 estarão disponíveis até 2035.

A ministra da Defesa checa, Jana Cernochova, disse que o preço total da transação foi de 150 mil milhões de coroas (cerca de seis mil milhões de euros).

As Forças Armadas da República Checa utilizam atualmente aviões de caça Gripen, de fabrico sueco, cujo aluguer expirará em 2027.

De acordo com o primeiro-ministro, o financiamento desta operação de compra está assegurado, após a decisão do Governo de dedicar dois por cento da despesa total do orçamento do Estado à Defesa, em linha com o compromisso assumido com a NATO.

“É importante reforçar os nossos laços com os aliados da NATO. Com esta abordagem, estamos a provar que levamos a sério a defesa do nosso país e que podem contar connosco”, acrescentou Fiala.