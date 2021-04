A reunião, que se realiza por videoconferência e é presidida pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, enquanto representante da atual presidência portuguesa do Conselho da UE, abordará, num primeiro momento, a relação entre a UE e o Reino Unido, após a Comissão Europeia ter aberto um processo de infração a Londres em 15 de março.

Além, disso, um dia depois de ter sido lançada a plataforma digital da Conferência sobre o Futuro da Europa, Ana Paula Zacarias irá também esclarecer os seus homólogos sobre as “preparações para o lançamento” do evento em questão — que se prevê que tenha lugar a 09 de maio em Estrasburgo, França –, mas também sobre as “decisões que foram tomadas pelo Conselho Executivo da Conferência”, que já se reuniu duas vezes.

Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus vão também analisar os recentes desenvolvimentos no que se refere ao respeito do Estado de direito na Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha e França, no âmbito de um exercício que visa “melhorar ainda mais o Estado de direito em todos os Estados-membros”.

Os ministros e secretários de Estado irão ainda abordar a atual situação pandémica, fazendo um ponto de situação sobre “as vacinas, o trabalho em curso sobre o certificado verde digital”, assim como sobre “a situação epidemiológica e as restrições de viagens”.

O encontro terá início às 10:00 de Bruxelas (09:00 de Lisboa), estando prevista uma conferência de imprensa às 18:00 (17:00 de Lisboa).